اختراق هاتف معارض مصري في الخارج ببرمجية إسرائيلية

ذكر مختبر "سيتيزن لاب" الذي يراقب أمن الإنترنت أن برنامجين منفصلين في شبكة تجسس تشغلها جهة حكومية، اخترقا هاتف المعارض المصري أيمن نور.

وأضاف المختبر أن برنامجي المراقبة اللذين استخدما ضد نور، صنعتهما مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية وشركة كانت في السابق تتخذ من أوروبا مقرا لها تسمى "سايتروكس".

وحمّل حزب "غد الثورة" الذي يتزعمه نور مصر ودولة عربية أخرى لم يسمها مسؤولية اختراق هاتف زعيمه.

ولم يحمل "سيتيزن لاب" أي طرف المسؤولية عن التجسس واكتفى بالقول إن مصر عميل مرجح لـ"سايتروكس".

وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات المصرية لم ترد بعد على طلب التعليق.

المصدر: "رويترز"