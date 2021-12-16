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"سبوتنيك": مصدر عسكري سوري يكشف عن مفاوضات مع تركيا

أخبار العالم العربي

Reuters
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كشف مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن هناك مفاوضات جارية مع تركيا بخصوص منطقة شرق الفرات، تتضمن وجودها العسكري، و"تنشيط اتفاقية أضنة".

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ونقلت الوكالة عن المفاوض الرائد حيدرة جواد، أن "أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من "قسد"، (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي (بقيادة واشنطن)، إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي".

وأضاف جواد أن "هناك تقدما في المفاوضات ونأمل أن نتوصل إلى حل لهذه الأزمة".

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

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