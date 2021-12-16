مفوضة رئيس روسيا لحقوق الأطفال تصل إلى القامشلي
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أفاد مراسلنا بأن مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا بيلوفا وصلت اليوم إلى مطار القامشلي بشمال سوريا، لبحث قضية استعادة دفعة جديدة من الأطفال الأيتام الروس المنتسبين لذوي "داعش".
ومن المطار، حيث كان في استقبالها وفد روسي وآخر حكومي ووفد من "الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا"، توجهت بيلوفا إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" للاجتماع مع عبد الكريم عمر، الرئيس المشترك للدائرة.
وتأتي زياراة بيلوفا إلى القامشلي بعدما بحثت قضية الأطفال الموجودين في مخيمي الهول والروج، مع الرئيس السوري، بشار الأسد في دمشق.
المصدر: RT
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