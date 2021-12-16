مصر.. تحذير للمواطنين من الساعات المقبلة

قال مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

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وأضاف شاهين، أنه من المتوقع سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، خلال الفترة المقبلة، كما أن البلاد تتعرض إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا، خلال الـ6 أيام المقبلة، الأمر الذي يساعد على انخفاض الحرارة، منوهًا إلى أن العظمى تصل إلى 16 والصغرى إلى 10 درجات، بنهاية الأسبوع المقبل، كما أن الإسكندرية تتعرض لفرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة تستمر خلال يومى الخميس والجمعة، وتقل يومى السبت والأحد، ومتوقع أن تعود يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار وسقوطها على السواحل الشمالية والتقلبات الجوية أمور طبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، ناصحًا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن متابعة النشرات الجوية بسبب نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وحذرت هيئة الأرصاد فى بيان جديد من تكاثر السحب الممطرة على الإسكندرية ومطروح وسيدي عبد الرحمن ومطروح، ويصاحبها موجة جديدة من سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتتجه شرقًا سواحل شمال الدلتا خلال حالة الطقس اليوم.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين بسبب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع استثناء القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات اللازمة، وفق ما يحدده مديرو الإدارات التعليمية.

المصدر: المصري اليوم