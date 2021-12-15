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الحوثيون يعلنون استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية السعودية وأهداف حيوية أخرى

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الحوثيون يعلنون استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية السعودية وأهداف حيوية أخرى
Reuters
الحوثيون في اليمن
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط السعودية، وأهداف حيوية أخرى.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع في تغريدات على حسابه عبر "تويتر" إن "القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية وكانت الإصابات دقيقة".

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وأضاف أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي والجرائم المرتكبة بحق شعبنا العزيز".

وتابع: "القوات المسلحة تؤكد جاهزيتها لعمليات أكبر وأوسع طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

المصدر: RT

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