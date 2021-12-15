التحالف العربي يعلن عن تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في جبهة مأرب الجنوبية باليمن
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في جبهة مأرب الجنوبية باليمن.
وقال التحالف في بيان له إنه "دمر منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب الجنوبية".
#عاجل#التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب الجنوبية.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 15, 2021
وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن تنفيذ "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء" الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن
"العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
#عاجل#التحالف: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 15, 2021
المصدر: "واس"
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