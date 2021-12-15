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الكاظمي: التطرف والعنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنلوجيا والتغيرات في العالم

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الكاظمي: التطرف والعنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنلوجيا والتغيرات في العالم
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رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن العنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنولوجيا والتغيرات في العالم.

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وقال الكاظمي خلال مؤتمر "التطرف العنيف وأشكال مواجهته - الحالة العراقية" في بغداد: "لا خيار أمامنا إلا التمسك بالهوية العراقية والانتماء لهذا الوطن العراق الكبير بإنجازاته وحضارته ومواطنيه".

وأضاف: " علينا البحث في أسباب تورط بعض شبابنا بالعنف، وعلينا كشف الأسباب، ومنها، التخلف، والجهل، وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة الإنسان ".

وتابع الكاظمي: "أصبح التطرف والعنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنولوجيا والتغيرات في العالم، وفي العراق نشهد ظاهرة خاصة، فالعنف في مجتمعنا له أسباب، ومنها تقصير الدولة والحكومات".

 

المصدر: RT

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