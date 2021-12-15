الكاظمي: التطرف والعنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنلوجيا والتغيرات في العالم
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن العنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنولوجيا والتغيرات في العالم.
وقال الكاظمي خلال مؤتمر "التطرف العنيف وأشكال مواجهته - الحالة العراقية" في بغداد: "لا خيار أمامنا إلا التمسك بالهوية العراقية والانتماء لهذا الوطن العراق الكبير بإنجازاته وحضارته ومواطنيه".
وأضاف: " علينا البحث في أسباب تورط بعض شبابنا بالعنف، وعلينا كشف الأسباب، ومنها، التخلف، والجهل، وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة الإنسان ".
وتابع الكاظمي: "أصبح التطرف والعنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنولوجيا والتغيرات في العالم، وفي العراق نشهد ظاهرة خاصة، فالعنف في مجتمعنا له أسباب، ومنها تقصير الدولة والحكومات".
المصدر: RT
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