رئيس الوزراء الأردني: سنعيش عطشا مؤكدا.. وماوقعناه مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقا

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على أن إعلان النوايا بين الأردن وإسرائيل برعاية إمارتية وأمريكية، ليس اتفاقا وإنما دراسات جدوى فنية حول مشروعين مترابطين ومتصلين.

وقال الخصاونة اليوم الأربعاء، خلال جلسة النواب لمناقشة إتفاق النوايا، إن الأردن وصل لمستوى مائي يهدد الأجيال بالمستقبل، وإذا استمر المستوى المائي الحالي ستكون حصة الفرد 60 متر مكعب فقط سنويا، فيما يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: إعلان النوايا يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 متر مكعب إضافية من المياه سنويَّا#عاجل — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) December 15, 2021

وكشف أنه لو استمرار الوضع الحالي المائي، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 متر مكعب في العام 2040 وفق دراسات وطنية موثوقة، مشيرا إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية لا رجعة عنه، وستطرح عطاءاته قريبا جدا.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكِّن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو#عاجل — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) December 15, 2021

وأوضح الخصاونة أن كميات المياه الواردة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى عام 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة أي مصادر مخصصة للزراعة والصناعة والسياحة.

وأضاف أن حاجة الأردن لمصادر المياه الإضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية، هي حاجة ملحة وقائمة، ولابد من تأمين مصادر مائية إضافية وبسرعة، ومشروع تبادل المياه والطاقة يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين لا يقام أحدهما دون الآخر.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: تبلغ حصَّة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 متر مكعب سنويَّاً لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي دوليَّاً 500 متر مكعب سنويَّاً#عاجل — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) December 15, 2021

وقال الخصاونة إن هذه الحكومة عليها مسؤولية المحافطة على المصالح، والأردن سيعيش عطشا حقيقيا ما لم نسارع بتنفيذ كل الحلول الممكنة في مجال الاستراتيجيات المائية، وكل تأخير في تنفيذ هذه الحلول المستدامة تهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا.

وتابع "هذه الحكومة التزمت وتلتزم وستلتزم دوما بواجباتها الوطنية ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش للأردنيين وفي معيقات تعترض سبيل الأردن، ولن نتردد بتنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال".

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: هذه الحكومة، تلتزم بواجبها الوطني، ولن تتردَّد في تنفيذ مسؤوليَّاتها تجاه الوطن والأجيال — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) December 15, 2021

المصدر: RT