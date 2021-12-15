مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يحذر من خطر نشوب حرب شوارع في مأرب

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مأرب شمال البلاد، مؤكدا أن النزاع بين جماعة "أنصار الله" الحوثية والقوات الحكومية "تصاعد بشكل كبير".

وقال غروندبرغ في اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، إنه "قلق من احتمال اندلاع حرب شوارع في مأرب، يكون لها عواقب وخيمة على المدنيين".

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وأضاف أن القتال "تصاعد" في أنحاء البلاد وخاصة حول هذه المدينة حيث يجدد الحوثيون "جهودهم للسيطرة على المدينة وحقول النفط بالمحافظة" وحيث يصعّد التحالف العسكري بقيادة السعودية "ضرباته الجوية دعما للحكومة اليمنية".

وأشار إلى أن هناك "عددا متزايدا من الأسرى يحتجزهم طرفا النزاع".

وحذر من "خطر أن يفتح ذلك فصلا جديدا في الحرب في اليمن أكثر دموية"، مطالبا بـ"وقف التصعيد واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين".

وأعلن أنه يعتزم إطلاق "عملية سياسية جامعة يديرها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي".

وشدد على أن "التصعيد العسكري يجب ألا يوقف هذه العملية، ويمكن بل ويجب على المتحاربين التحدث مع بعضهم حتى لو لم يكونوا مستعدين لإلقاء أسلحتهم".

من جانبه، أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راجا سينغهام لمجلس الأمن تدهور الأوضاع في شمال البلاد.

وأضاف: "في مأرب، تواصل قوات الحوثيين هجومها الذي أدى إلى نزوح أكثر من 45 ألف شخص منذ سبتمبر. وتشير تقارير إلى قصف عشوائي لقوات الحوثيين بانتظام ينذر بالخطر في مأرب، بما في ذلك صواريخ طالت مخيما للنازحين في 9 ديسمبر، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين".

المصدر: "أ ف ب"