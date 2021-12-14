مجلس التعاون الخليجي: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج ونثمن جهودها في تعزيز أمن المنطقة

شدد مجلس التعاون الخليجي على أن "أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج"، مثمنا الجهود المصرية في "تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة".

وفي البيان الختامي للقمة الـ42 للمجلس التي عقدت في الرياض، أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ومصر الذي عقد في الرياض في 12 ديسمبر الحالي، التي ستسهم في "تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات".

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وأكد دعم أمن واستقرار مصر، مثمنا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري.

وشدد على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ" من الأمن القومي لدول مجلس التعاون والدول العربية، معربا عن رفضه أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل.

وأكد دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية.

المصدر: "واس"







