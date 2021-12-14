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الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار

أخبار العالم العربي

الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار
علما تونس والجزائر
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أفادت الجريدة الرسمية التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجزائر قدمت لتونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية مرسوم يتعلق بـ"الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021"، بين حكومتي البلدين وينص على "منح قرض لفائدة الجمهورية التونسية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي".

وكانت رئيسة حكومة التونسية، نجلاء بودن، قالت الشهر المنصرم إن البلدين يعملان من أجل الانطلاق في "استراتيجية متكاملة" في العلاقات الثنائية بينهما.

يذكر أن الرئاسة الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الرئيس عبد المجيد تبون سيزور تونس، غدا الأربعاء، بدعوة من نظيره التونسي قيس سعيد.

المصدر: "رويترز" + قناة "نسمة" التونسية

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