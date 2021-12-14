الحوثي يعلق متهكما على اجتماع السعودية مع إيران في الأردن

علق القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، على عقد السعودية وإيران محادثات في الأردن.

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وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، أمس الاثنين، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "ندين ما تقوم به المملكة السعودية من انتهاكات للحضن العربي، وذلك بالحوارات المتتالية مع جمهورية إيران".

وأضاف: "إن هذا الانتهاك السافر يعبر عن نوايا مبيته لا تتوافق مع بيانات وقمم الجامعة العربية ومجلس التعاون"، وتابع: "ادعوا بقية حماة الحضن العربي إلى إدانة ما قامت به السعودية من لقاء مع إيران بالأردن".

وفي وقت سابق، اختتمت السعودية وإيران، في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة.

وبحثت جلسة الحوار الأخيرة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في عمان، قضايا أمنية وتقنية عديدة، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق.

ندين ما تقوم به المملكة السعودية من انتهاكات للحضن العربي وذلك بالحوارات المتتالية مع جمهورية ايران

إن هذا الانتهاك السافر يعبر عن نويا مبيته لايتوافق مع بيانات و قمم الجامعةالعربية مجلس التعاون

و ادعوا بقية حماة الحضن العربي الى إدانة ماقامت به السعودية من لقاء مع ايران بالاردن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 13, 2021

المصدر: RT