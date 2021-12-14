الأمم المتحدة: لن نتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة الليبيين

أعلنت الأمم المتحدة أنها لن تتهاون مع "الترهيب والاعتداء" على القضاة في ليبيا، مؤكدة أهمية الحفاظ على وحدة القضاء الليبي واستقلاليته.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقائها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي محمد الحافي، في مقر المحكمة العليا بطرابلس، إن "الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية".

وأضافت: "اتفقنا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات".

زرت اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الحافي في مقر المحكمة العليا بطرابلس. واتفقنا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات. لن تتهاون الأمم المتحدة مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية.#ليبيا#طرابلسpic.twitter.com/uhq7k5LW90 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 13, 2021

ووصلت ويليامز الاثنين إلى العاصمة الليبية طرابلس حيث أجرت عدة زيارات شملت كلّا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والقائم بأعمال رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، ورئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري.

المصدر: RT