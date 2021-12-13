أمير قطر يترأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية في السعودية

أعلنت الدوحة أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيشارك في أعمال القمة الخليجية الـ42 التي تنطلق أعمالها يوم الثلاثاء في الرياض.

وذكر الديوان الأميري القطري أن آل ثاني "يترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأنه "من المنتظر أن تتناول القمة مسيرة المجلس والتي دخلت عقدها الخامس، واستعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما ينتظر أن تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها".

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، مساء الأحد، أن "استضافة الرياض لهذه القمة "تأتي في ظل منطقة تشهد تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة، أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات".

وأضافت أن "قمة العلا (الحادية والأربعين في السعودية) قبل نحو عام كانت منعطفا إيجابيا مهما لإذابة الخلافات وبداية مرحلة جديدة".

ووقعت قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 يناير على بيان العلا في السعودية، الذي أنهى الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى.

المصدر: "قنا" + وكالات