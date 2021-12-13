مصر.. مصدر أمني ينفي القبض على والد "اليوتيوبر" عبد الله الشريف

نفى مصدر أمني مصري إلقاء السلطات الأمنية على والد "اليوتيوبر" عبد الله الشريف، وذلك بعد أن اتهم الأخير السلطات باعتقال والده.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن المصدر قوله إنه تم استدعاء والد الشريف لفحص تحويلات مالية واردة إليه من الخارج والتنبيه عليه بإحضار المستندات اللازمة، مشيرا إلى أنه تم صرفه لاحقا.

وكان الشريف اتهم في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" السلطات المصرية باعتقال والده.

وقال: "بعد إخوتي تم الآن اعتقال والدي الشيخ المسن 74 عاما عقب بيان الداخلية الساذج، لأخرس ولا أضع بين أيديكم مايهدم روايتهم كاملة وأشهد الله أنه بين يدي الآن، اللهم إني أستودعك أبي وإخوتي، اللهم ليس لهم إلاك، اللهم رحماك بهم فأنت أعلم ألا ذنب لهم".

بعد إخوتي تم الآن اعتقال والدي الشيخ المسن ٧٤ عاماً عقب بيان الداخلية الساذج، لأخرس ولا أضع بين أيديكم مايهدم روايتهم كاملة وأشهد الله أنه بين يدي الآن، اللهم إني أستودعك أبي وإخوتي، اللهم ليس لهم إلاك، اللهم رحماك بهم فأنت أعلم ألا ذنب لهم — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) December 13, 2021

المصدر: "اليوم السابع" + RT