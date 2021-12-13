مستشارة أمين عام الأمم المتحدة لليبيا: إجراء الانتخابات هو الطريق الوحيد لتداول سلمي للسلطة

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، عن الاستعداد لدعم ليبيا في مسارها الانتقالي من أجل الوصول لانتخابات وطنية حرة.

وقال بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، بعد لقاءاتها مع مسؤولين ليبيين اليوم الاثنين، إن ويليامز "أعربت عن استعدادها الكامل لمساندة الليبيين في سعيهم للوحدة وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية".

وشددت ويليامز على أن الأمم المتحدة تدعم الانتخابات الليبية "باعتبارها السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة".

والتقت ويليامز بكل من "رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي والقائم بأعمال رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد عمار اللافي، ووزير الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر".

كما التقت ويليامز اليوم برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، على هامش زيارتها التي كانت قد بدأت أمس في طرابلس.

وأوضح بيان المفوضية أن اللقاء بين وليامز والسايح "بحث سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي ولكي يكون في موعده المحدد."

المصدر: "سبوتنيك"