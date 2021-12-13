لبنان: "توتال إنيرجيس" توافق على القيام بدراسة لتقديم عرض يتعلق بإنشاء وحدة تغويز عائمة في الزهراني

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أن شركة "توتال إنيرجيس" وافقت على القيام بدراسة فنية ومالية أولية تمهد لتقديم عرض شامل يتعلق بإنشاء وحدة تغويز عائمة في محطة الزهراني.

وقالت الوزرة في بيان إن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، قام بجولة على أبرز المسؤولين الفرنسيين في القطاعين العام والخاص، واستهل زيارته للعاصمة الفرنسية بلقاء جمعه مع باتريك بويانيه رئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة TotalEnergies، وتناول اللقاء سبل تفعيل تواجد الشركة في لبنان. واستعرض الجانبان دور الشركة في ملف التنقيب عن الغاز في لبنان، خصوصا في البلوك 9، وما يتطلبه الأمر من استقرار في المنطقة".



وأكد بويانيه جهوزية الشركة واستعدادها لتزويد لبنان بالبنى التحتية اللازمة لتخزين وتغويز الغاز السائل في لبنان. كما تأمينه لبلد الأرز بناء على اتفاقيات طويلة الأمد، وأن الشركة تملك حاليا محطة عائمة كاملة الجهوزية، وهي مستعدة فورا لوضعها قيد العمل.

‎واتفق الطرفان على أن تقوم TotalEnergies بدراسة فنية ومالية أولية تمهد لتقديم عرض شامل يتعلق بإنشاء محطة تغويز عائمة FSRU في موقع محطة الزهراني، كما تزويدها بالغاز السائل، علما بأن الكميات المطلوبة تتراوح يين 650 مليون متر مكعب سنويا للمحطة الحالية، ومليار واربعماية مليون متر مكعب سنويا بعد إنشاء محطة كهرباء إضافية".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"