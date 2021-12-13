محمد بن راشد يكشف "ما كان مذهلا" خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الإمارات في 2021‏

وصف نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما تحقق في بلاده خلال العام الماضي بأنه "كان مذهلا".

واستعرض حاكم دبي، أبرز إنجازات الإمارات العربية ‏المتحدة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2021.

وأشار في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلى أن من أبرز أحداث الإمارات خلال 2021 ما وصفه بـ"ما كان مذهلا"، وهو أكبر تغيير تشريعي في تاريخ البلاد، من خلال صياغة وتحديث 50 قانونا في كافة المجالات.

ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2021 استعرضنا خلاله أعمالنا خلال العام.. ما حدث كان مذهلاً ..أكبر تغيير تشريعي في تاريخ الدولة عبر صياغة وتحديث 50 قانوناً في كافة المجالات..جوازنا الأقوى عالمياً ..دولتنا الآمن عالمياً..ثقة الشعب في الحكومة الأعلى بين حكومات العالم pic.twitter.com/MWCdB7F8K8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 13, 2021

وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعتمد الشهر الماضي أكثر من 40 قانونا لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، وتم وصف المشروعات بـ "أضخم" مشروع لتطوير التشريعات.

وقال حاكم دبي في تغريدة أخرى إن "بلاده هي الأولى عالميا في 152 مؤشرا تنمويا واقتصاديا، وأن اقتصاد الإمارات هو الأكثر استقطابا للاستثمارات الخارجية إقليميا، و الأول عالميا في استقطاب المواهب، والأعلى دوليا في استقطاب السياح بعد الجائحة"، مؤكدا أن "دولة الإمارات في 2021 كانت استثنائية وستبقى".

ولفت حاكم دبي في اجتماعه لليوم الاثنين، إلى أنه "في عام 2021 تم تصنيف الإمارات السيادي المالي كالأعلى في المنطقة"، وأشار إلى أن "بلاده هي الأعلى كذلك في سيادة القانون، وفي مؤشرات الشفافية في المنطقة، وأن تعليم الإمارات هو الأفضل عربيا في العلوم والرياضيات، وأن حكومة بلاده هي الثانية عالميا في التكيف مع المتغيرات، كما أنها كانت الأكثر تكيفا اقتصاديا وصحيا مع أكبر جائحة عالمية".

وختم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريداته بتوقعاته الشخصية بشأن العام المقبل 2022، وهي أنه سيكون "أفضل وأجمل وأعظم بكوادر بلاده وشبابه وبشاباته، وبعزيمتهم كدولة تدخل الـ50 جديدة بكل استعداد وثقة".

المصدر: "سبوتنيك"