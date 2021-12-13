موقع إسرائيلي: المغرب يلجأ لإسرائيل لتتوسط له لدى أمريكا لشراء "إف 35" الشبح

قال موقع "JaFaJ" الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية، إن المغرب طلب مساعدة إسرائيل للتوسط لدى الولايات المتحدة الأمريكية لبيعه طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" (الشبح).

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وبحسب "JaFaJ" يسعى المغرب للحصول على مقاتلة الشبح التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية العملاقة، نظرا "لاحتمال نشوب حرب مع جيرانه الجزائريين".

ونقل الموقع عن مصدر أوروبي قوله، إنه في اليوم الأخير من زيارة غانتس للمغرب، أثار وزير الدفاع المغربي موضوع تعزيز القوات الجوية المغربية. ولدى المغرب قوة جوية هائلة مكونة من مقاتلات "بلوك 60 إف 16" المتطورة للغاية.

ومع ذلك، فإن المملكة تُشغل ما يزيد قليلا عن 20 منها، وقد تحطمت إحداها في اليمن قبل 6 سنوات.

وجدد المغرب اهتمامه بالحصول على طائرات حربية أمريكية "بعد أن أعربت الإمارات العربية المتحدة عن استعدادها لتغطية تكلفة مقاتلات "إف 35" للمغرب، في حال تمكن الأخير من الحصول عليها من الولايات المتحدة".

وقد طلب وزير الدفاع المغربي مساعدة إسرائيل "لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح ببيع طائرات الشبح للمغرب، والحصول على أسلحة أكثر تطورا بشكل عام".

تجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كان قد ناقش ونظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، تبادل الخبرات وبناء قدرات القوات المسلحة للبلدين، خلال الزيارة الأخيرة للمسؤول الإسرائيلي للرباط بتاريخ 23 و24 نوفمبر 2021.

المصدر: "JaFaJ"