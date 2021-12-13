مصر تسجل 863 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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سجلت وزارة الصحة المصرية 863 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا يوم الأحد، مقارنة مع 879 إصابة و49 وفاة في اليوم السابق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبد الغفار، في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 369198 من ضمنهم 306605 حالات تم شفاؤها، و21060 حالة وفاة".
المصدر: "رويترز"
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