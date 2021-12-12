مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد

وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد في البلدين، في إطار التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

ووفق وكالة "واس"، وقعت مذكرة التفاهم بين البلدين اليوم، في مدينة شرم الشيخ المصرية، بواسطة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة مازن بن إبراهيم الكهموس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر، حسن عبدالشافي أحمد.

توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.https://t.co/XHgBMD9CQt#واس_عامpic.twitter.com/ViN7WygjiM — واس العام (@SPAregions) December 12, 2021

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وتهدف المذكرة الموقعة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها، وفق "واس".

المصدر: "واس"