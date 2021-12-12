لندن: G7 تحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على الصفقة النووية

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس أن مجموعة "السبع الكبار" تدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا والموافقة على الصفقة بشأن برنامج طهران النووي.

وقالت تروس اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي عقدته ضمن إطار لقاء وزراء خارجية G7 الذي تستضيفه مدينة ليفربول البريطانية: "هذه هي الفرصة الأخيرة أمام إيران للتفاوض والتوصل إلى حل جدي يتمثل في قبول شروط خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضافت أنه لا يزال أمام طهران وقت للتوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي.

وجددت الوزيرة أن الدول الأعضاء في المجموعة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

المصدر: "تاس"