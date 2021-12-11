الجيش اليمني: القوات المشتركة أسقطت مسيّرة حوثية مفخخة في الجراحي

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، إسقاط مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة" المقاتلة ضمن القوات اليمنية الحكومية، عن مصدر عسكري، أن "القوات المشتركة رصدت الطائرة الحوثية تحلق فوق مواقع القوات المشتركة استهدفتها بالسلاح المناسب".

القوات المشتركة تسقط طائرة مفخخة حوثية في الجراحي pic.twitter.com/PvbbFMWXlR — لك الله ياوطني. (@H5IfqcEVBQwKlVj) December 11, 2021

وأظهر المركز الإعلامي للقوات المشتركة صورة لبقايا حطام لطائرة مسيرة وتحمل عبوات متفجرة وقال إنها المسيرة الحوثية التي تمكنت "القوات المشتركة" من إسقاطها وتدميرها.

المصدر: RT