إيران تسجل 1681 إصابة و58 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxqj
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1681 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين في إيران بلغ 6.152.524، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.661 حالة.
ولفتت إلى تعافي 5.963.373 شخصا من الفيروس، فيما بلغ عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة حاليا 3126 شخصا.
المصدر: وكالة "مهر"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.