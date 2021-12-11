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بعد "الإخوان" و"السرورية".. خطباء السعودية يحذرون من "الأحباب"

أخبار العالم العربي

بعد
AFP
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
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طلبت السلطات السعودية من خطباء المساجد تحذير المواطنين من جماعة "الأحباب"، ضمن سلسلة من التوجيهات السابقة للتحذير من الجماعات والأحزاب المتطرفة كجماعة "الإخوان" و"السرورية".

وقال المفتي العام للسعودية، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أمس الجمعة، في بيان نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع "تويتر"، إن جماعة التبليغ والدعوة "هم أناس سلكوا مسلك التصوف في كثير من أحوالهم، ويهتمون بالأذكار".

وأضاف أن هذه الجماعة "توشك أن تكون مرجعيتها وثنية"، مؤكدا على حرمة المشاركة معهم حتى يلتزموا بـ"الكتاب والسنة".

وأوضح مفتي المملكة أن أفراد هذه الجماعة منزوون ومتقوقعون على أنفسهم "لا يصحبهم إلا من كان على مثل طريقتهم"،  يتبعون فكرة "الخلود إلى الأرض" وسلوكيات "تصوفية ليست لها صلة بالعلم النافع".

وفي وقت سابق، دعا وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،  خطباء المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بتخصيصها "للتحذير من جماعة التبليغ والدعوة وبيان ضلالها وانحرافها، وخطرها".

وتأسست جماعة "الأحباب" في شمال الهند عام 1927 لنشر الإسلام، ولديها رؤية روحانية، وأعضاؤها يغلبون كفة الإيمان على العلوم.

المصدر: RT

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