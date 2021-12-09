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قرداحي ممازحا في لقاء مع RT: مستعد للعمل ضمن قناتكم (فيديو)

أخبار العالم العربي

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قال وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي إنه مستعد للعودة إلى مجال الإعلام مجددا.

وردا على سؤال طرحه مذيع قناة RT حول حنين قرداحي للعودة بإطلالة جديدة إلى الشاشة، قال الوزير المستقيل ممازحا إنه عاطل عن العمل ومستعد لأي عرض من قبل قناة RT.

المصدر: RT

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