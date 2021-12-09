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مصر تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

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مصر تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا
Globallookpress
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر نص قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص اتخاذ عدد من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لاداره أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحيه إصدار القرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أي من تلك التدابير وذلك في ضوء ما تسفر عنه متابعه الحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشي وباء فيروس كورونا. 

كما جاء في القرار: تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

المصدر: الوطن

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