تونس.. إحالة شقيق الرئيس الراحل على القضاء بسبب قضية تتعلق بصفقة عمومية

أحال القضاء التونسي شقيق الرئيس السابق الراحل، زين العابدين بن علي، على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي، بسبب فساد في صفقة عمومية.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت في جلستها المنعقدة، يوم الأربعاء، إحالة شقيق الرئيس الأسبق الراحل بن علي، وشريكيه في شركة خاصة، على أنظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي، بسبب حصول الشركة على صفقة تزويد مؤسسات عمومية بتجهيزات الكترونية دون احترام التراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية.

كما قررت الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي وقف التتبع القضائي في حق الرئيس الأسبق الراحل بموجب واقع الوفاة.

المصدر: موزاييك