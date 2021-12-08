 
مباشر

سوريا تغلق كافة موانئها بشكل عاجل

مال وأعمال

سوريا تغلق كافة موانئها بشكل عاجل
Reuters
ميناء اللاذقية، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rww1

أغلقت كافة الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية السورية اليوم الأربعاء أمام الملاحة والصيد جراء الأحوال الجوية السائدة.

إقرأ المزيد
عاصفة ثلجية ضخمة تضرب سوريا وتتسبب بفوضى مرورية
عاصفة ثلجية ضخمة تضرب سوريا وتتسبب بفوضى مرورية

وأفادت وكالة "سانا" بأن المديرية العامة للموانئ أعلنت اليوم إغلاق كافة الموانئ البحرية "الملاحة والصيد" في المنطقة الساحلية اعتبارا من اليوم الأربعاء الساعة 11:40 صباحا وحتى إشعار آخر وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة من اشتداد لسرعة الرياح وضعف الرؤية.

حيث بدأ منخفض جوي أمس الثلاثاء على المنطقة الساحلية التي شهدت أمطارا غزيرة والمنخفض مستمر في ذروته ظهر ومساء اليوم مع نشاط الرياح على تلك المنطقة.

المصدر: "سانا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا