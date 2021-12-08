سوريا تغلق كافة موانئها بشكل عاجل

أغلقت كافة الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية السورية اليوم الأربعاء أمام الملاحة والصيد جراء الأحوال الجوية السائدة.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "سانا" بأن المديرية العامة للموانئ أعلنت اليوم إغلاق كافة الموانئ البحرية "الملاحة والصيد" في المنطقة الساحلية اعتبارا من اليوم الأربعاء الساعة 11:40 صباحا وحتى إشعار آخر وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة من اشتداد لسرعة الرياح وضعف الرؤية.

حيث بدأ منخفض جوي أمس الثلاثاء على المنطقة الساحلية التي شهدت أمطارا غزيرة والمنخفض مستمر في ذروته ظهر ومساء اليوم مع نشاط الرياح على تلك المنطقة.

المصدر: "سانا"