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هيئة فلسطينية معنية بالأسرى تدعو إلى مقاطعة فيلم "أميرة"

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هيئة فلسطينية معنية بالأسرى تدعو إلى مقاطعة فيلم
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نقلت وكالة "شهاب " الإخبارية عن مكتب إعلام الأسرى ومقره غزة، دعوته إلى مقاطعة فيلم "أميرة" وجميع الجهات المعنية بنشره والترويج له.

وحث مكتب إعلام الأسرى "أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية " على "التفاعل بكل قوة مع الأنشطة والفعاليات المطالبة بحذف الفيلم والاعتذار عن إنتاجه".

كما طالبت هذه الهيئة الفلسطينية المعنية بالأسرى "الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بسحب ترشيحها لفيلم أميرة بالمنافسة على جائزة أوسكار".

يشار إلى أن فيلم "أميرة"، شريط سينمائي مصري، للمخرج محمد دياب، وقد أنتج في العام الجاري، فيما تتطرق أحداثه إلى ما يعرف بـ"أطفال النطف" التي برزت منذ عام 2012، وذلك حين عمل أسرى فلسطينيون بهدف الإنجاب، على تهريب نطفهم من السجون الإسرائيلية.

المصدر: شهاب + RT

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