الأردن.. تسجيل إصابات بكورونا يشتبه بأنها ناجمة عن متحور "أوميكرون"

أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، مهند النسور، عن تسجيل حالات مشتبه بإصابتها بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.

وأشار إلى أنه "يجرى بداية فحص الكشف عن فيروس كورونا (PCR)، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يجرى فحصان أحدهما فحص التسلسل الجيني"، مؤكدا توفر الفحصين في المملكة.

وأقر النسور بـ"وجود تأخير من قبل وزارة الصحة بإعلان نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا قد يكون ناتجا عن الضغط على المختبرات، وهو ينافي المنطق".

وطالب بـ"ضرورة إيجاد آليات تنفيذية لتقليص مدة صدور النتائج وتسريعها"، مشيرا إلى أن "المختبرات الخاصة تعمل بفاعلية أفضل".

المصدر: "قناة المملكة"