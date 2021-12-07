المحققة الأممية السابقة كالامارد: اعتقال متهم باغتيال خاشقجي في باريس قد يكون اختراقا

اعتبرت أغنيس كالامارد المحققة الأممية السابقة في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن الاعتقال الأخير لأحد المتهمين بالجريمة في باريس، قد يمثل "اختراقا" في سير التحقيق.

وكتبت كالامارد على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "هذا قد يكون اختراقا كبيرا في قضية العدالة لجمال خاشقجي، لكنه يتطلب مزيدا من التأكيدات".

This could be a major breakthrough in the quest for justice for #JamalKhashoggi but more confirmation required. If it is indeed the same person as that named by various sanctions lists and my report, then he was at the Consulate Residence at the time. https://t.co/IQzWqi8nX1 — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) December 7, 2021

وأضافت: "إذا كان هو بالفعل الشخص الذي تم ذكر اسمه على مختلف القوائم للعقوبات وفي تقريري، فهذا يثبت أنه كان في مقر القنصلية في تلك اللحظة".

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يذكر أن مصادر أمنية وقضائية فرنسية أفادت اليوم الثلاثاء باعتقال أحد المشتبه بهم في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وتقول التقارير إنه خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي، وتم اعتقاله بمطار شارل ديغول الدولي في باريس صباح الثلاثاء.

المصدر: RT