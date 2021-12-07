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لبنان.. خطف شقيق نائب عن "حزب الله"

أخبار العالم العربي

لبنان.. خطف شقيق نائب عن
الصورة من "تويتر"
النائب إيهاب حمادة
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أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بخطف شقيق نائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" من أمام منزله في منطقة الهرمل على الحدود مع سوريا.

وقالت الوكالة إن "عددا من الأشخاص أقدموا على خطف شقيق النائب إيهاب حمادة من أمام منزله في الهرمل".

وبحسب المعلومات المتدولة فإن "مسلحين يستقلون أربع سيارات رباعية الدفع، أطلقوا النار أمام منزله في محلة المعالي في مدينة الهرمل ما أدى إلى إصابته في قدميه، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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