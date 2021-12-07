لبنان.. خطف شقيق نائب عن "حزب الله"

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بخطف شقيق نائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" من أمام منزله في منطقة الهرمل على الحدود مع سوريا.

وقالت الوكالة إن "عددا من الأشخاص أقدموا على خطف شقيق النائب إيهاب حمادة من أمام منزله في الهرمل".

أقدم مسلحون يستقلّون سيارة رباعية الدفع على إطلاق النار على المدعو "و.حمادة" أمام منزله في الهرمل

ووفقاً للمعلومات فقد أصيب حمادة برصاصات في قدميه،ومن ثم جرى خطفه من قبل المسلحين الذين ذهبوا به إلى جهة مجهولة

يُشار إلى أنّ الشخص الذي حصلت معه الحادثة هو شقيق النائب إيهاب حمادة. — Abbas Hamieh (@abbashamieh33) December 7, 2021

وبحسب المعلومات المتدولة فإن "مسلحين يستقلون أربع سيارات رباعية الدفع، أطلقوا النار أمام منزله في محلة المعالي في مدينة الهرمل ما أدى إلى إصابته في قدميه، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة".

أطلق مسلحون من آل الحاج حسن، يستقلون أربع سيارات رباعية الدفع، النار على المدعو وسيم حمادة، وهو شقيق النائب عن بعلبك الهرمل إيهاب حمادة، أمام منزله في محلة المعالي في مدينة الهرمل ما أدى إلى إصابته في قدميه، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة. — nada fakih (@nadafakih) December 7, 2021

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"