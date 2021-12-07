لافروف ينطلق الأحد في جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل و3 دول عربية

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن الوزير سيرغي لافروف سينطلق يوم الأحد 12 ديسمبر في جولة عمل إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشمل إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب.

أفاد بذلك للصحفيين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مضيفا أنه خلال زيارته للمغرب سيشارك لافروف في اجتماع لمنتدى التعاون الروسي العربي، الذي يقعد الأسبوع المقبل في مدينة مراكش.

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وقال بوغدانوف: "في المغرب، بالإضافة إلى المفاوضات الثنائية والاتصالات مع قيادة المملكة، سيجري حدث مهم للغاية هو اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية".

وأضاف: "نعمل على تحضيره مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وشركائنا المغاربة. نأمل في أن يكون هناك تمثيل قوي وواسع النطاق لأعضاء الجامعة العربية وشركائنا العرب على مستوى وزراء الخارجية".

المصدر: "تاس"



