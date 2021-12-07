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التحالف العربي ينشر صورا ولقطات فيديو لبقايا حطام طائرات مسيرة "حوثية" وعمليات اعتراض بعضها

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التحالف العربي ينشر صورا ولقطات فيديو لبقايا حطام طائرات مسيرة
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نشرت قوات "التحالف العربي" مجموعة من الصور لبقايا حطام طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون وأعلن التحالف عن اعتراضها وتدميرها يوم أمس الاثنين.

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" هذه الصور، وقالت: "قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تنشر مجموعة من الصور لبقايا حطام الطائرات المسيرة الحوثية والتي أعلن التحالف عن اعتراضها وتدميرها يوم أمس".

كما نشرت "واس" مقطع فيديو للقطات "لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء أمس الاثنين".

المصدر: "واس"

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