التحالف العربي ينشر صورا ولقطات فيديو لبقايا حطام طائرات مسيرة "حوثية" وعمليات اعتراض بعضها

نشرت قوات "التحالف العربي" مجموعة من الصور لبقايا حطام طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون وأعلن التحالف عن اعتراضها وتدميرها يوم أمس الاثنين.

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" هذه الصور، وقالت: "قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تنشر مجموعة من الصور لبقايا حطام الطائرات المسيرة الحوثية والتي أعلن التحالف عن اعتراضها وتدميرها يوم أمس".

#صور | بقايا حطام الطائرات المسيرة الحوثية والتي أعلن التحالف عن اعتراضها وتدميرها يوم أمس. pic.twitter.com/xnjfjFbJsv — واس العام (@SPAregions) December 7, 2021

كما نشرت "واس" مقطع فيديو للقطات "لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء أمس الاثنين".

#عاجل

قيادة القوات المشتركة للتحالف، تنشر لقطات فديو لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء أمس الاثنين.#واس_عامpic.twitter.com/EToM5vGEWy — واس العام (@SPAregions) December 6, 2021

وأكدت قيادة القوات المشتركة اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود، والضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.#واس_عامpic.twitter.com/w4jGbfNBvR — واس العام (@SPAregions) December 6, 2021

المصدر: "واس"