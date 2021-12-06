المغرب يعلن صفر وفيات جراء الإصابة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، عدم تسجيلها أي حالة وفاة مرتبط بالإصابة بفيروس كورونا لتستقر أعداد الوفيات في المملكة بسبب المرض عند 14788 حالة.
وسجلت الوزارة 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 90 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 950643 حالة.
المصدر: "رويترز"
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