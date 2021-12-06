في أول ظهور لوالدة سفاح الإسماعيلية" ابني مسحور وضحية

ظهرت والدة "سفاح الإسماعيلية" مرتكب أبشع جريمة في مصر، لأول مرة خلال جلسة محاكمته اليوم الاثنين، مؤكدة أن ابنها ظلم اجتماعيًا بسبب إدمانه للمخدر "شابو".

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وأضافت الأم، أن ابنها كان عطوفًا يربي القطط وبار بها طوال حياته، مشيرة إلى أنه كان سندًا لأخته منذ مراحل الصغر، مؤكدة "أبني ضحية المخدرات حسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من الظلمة".

وناشدت الأم المحكمة باكية، "أنا أطالب هيئة المحكمة بالرحمة والإنسانية لأنه كان بيبقى مسحور وشخصيته أتغيرت بعد ما كان بيصلي، أصبح يغلق أبواب غرفته ومنزل الأسرة بالجنازير محذرًا من شيء خفي يطارده نفسيًا بسبب المخدرات الملعونة".

وكان محامي الدفاع عن المتهم استدعى الأم بقاعة جلسة محكمة جنايات الإسماعيلية وشيقية المتهم، وأحد جيران أسرة السفاح للحديث حول ملابسات تعاطيه المخدرات، وعدم إدراك المتهم للارتكاب أفعال جناية قتل المتهم ضحية الحادث.

المصدر: الوطن