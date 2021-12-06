عمّان: الاعتداء على طلبة أردنيين في تركيا
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تعرض عدد من الطلبة الأردنيين لاعتداء من شبان أتراك في مدينة إسطنبول.
وقال الناطق باسم الخارجية السفير هيثم أبو الفول: "سفارتنا في أنقرة تتابع ما جرى بحادثة الاعتداء على عدد من الطلبة الأردنيين للوقوف على جميع التفاصيل وحقيقة الموضوع لتقديم أي مساعدة ممكنة ومتاحة وفق القانون والأعراف والقنوات الدبلوماسية المتبعة في هذا الجانب".
وأكد أن "الوزارة ومن خلال السفارات الأردنية المنتشرة في الخارج تتابع أحوال المواطنين بإستمرار بما في ذلك من تقع معهم أي مشاكل".
المصدر: "عمون"
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