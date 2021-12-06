"فرانس برس" تكشف حقيقة فيديو حادث سقوط طلاب في المغرب

أشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويصور على أنه سقوط طلاب في المغرب لا علاقة له بالمملكة وأن الحادث وقع في بوليفيا.

وكتبت الوكالة: "بدأ انتشار هذا الفيديو بهذا السياق في أواخر شهر نوفمبر 2021 على وقع احتجاجات في المغرب نفذها طلاب وأساتذة للتنديد بالشروط الجديدة التي فرضتها وزارة التعليم لاجتياز مباراة أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي".

وأضافت: "الحادث وقع في بوليفيا، ولا علاقة له بالمغرب".

وتابعت: "بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة أظهر البحث أنه منشور في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الأجنبية على أنه مصور في بوليفيا".

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وأوضحت، أن "الحادث وقع في مارس الماضي في جامعة إل آلتو الحكومية في بوليفيا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى".

وأكدت على أنه "سبق لخدمة تقصي صحة الأخبار في الوكالة أن نشرت تقريرا حول الفيديو بعد انتشاره في سياق آخر على أن الحادثة وقعت في مصر".

المصدر: "فرانس برس"