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اشتية: وضع فلسطين المالي صعب

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اشتية: وضع فلسطين المالي صعب
Reuters Alaa Badarneh/Pool via REUTERS
رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، إن إسرائيل تستمر في الاقتطاع من الأموال الفلسطينية المستحقة، ما يضع البلاد في وضع مالي صعب.

 

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وأضاف اشتية في كلمته في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله أن "قيمة هذه الاقتطاعات عن الشهر الماضي بلغت نحو 214 مليون شيقل، منها 100 مليون شيقل دفعات أتممناها لأسر الشهداء والأسرى".

كما تطرق رئيس الوزراء إلى موضوع التصعيد الإسرائيلي الأخير، قائلا: "هناك تداعيات خطيرة لإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه المستوطنون وجنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، والذي يترافق مع الانتهاكات للمقدسات في القدس والخليل، وتزايد عمليات البناء الاستيطاني.

وأضاف اشتية قائلا "إن المستوطنين يمارسون إرهابهم والجيش الإسرائيلي يحميهم من جهة، ويعاقب المعتدى عليهم من جهة أخرى، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر".

المصدر: "معا"

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