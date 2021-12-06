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حمدوك يتسلم رسالة من محمد بن سلمان

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حمدوك يتسلم رسالة من محمد بن سلمان
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تسلم رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، رسالة شفهية من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.

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وتلقى حمدوك الرسالة عن طريق السفير السعودي لدى الخرطوم، علي حسن بن جعفر، على هامش لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعبين.

من جهته، أكد علي حسن بن جعفر، استعداد السعودية لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.

المصدر: RT

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