حمدوك يتسلم رسالة من محمد بن سلمان

تسلم رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، رسالة شفهية من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.

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وتلقى حمدوك الرسالة عن طريق السفير السعودي لدى الخرطوم، علي حسن بن جعفر، على هامش لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعبين.

... والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.



جاء ذلك لدى استقبال سيادته ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السيد علي حسن بن جعفر.



تناول اللقاء تعزيز سُبُل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. — مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) December 5, 2021

من جهته، أكد علي حسن بن جعفر، استعداد السعودية لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.

المصدر: RT