تبرئة ناشط حقوقي بالجزائر بعد حكم بسجنه

قضت محكمة الاستئناف بالجزائر بتبرئة الناشط الحقوقي سليمان حميطوش الذي سبق الحكم عليه في مايو عاما واحدا مع النفاذ.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على "فيسبوك" أنه "صدر حكم البراءة يوم 2 ديسمبر على سليمان حميطوش".

وحسب عبد الغني بادي أحد محامي الناشط في "الحراك الشعبي" فإن "محاكمة الاستئناف جرت قبل 15 يوما ومنطوق الحكم صدر الخميس".

وأوضح لوكالة "فرنس برس" أن "حميطوش كان خارج السجن واستفاد من الإفراج الموقت في يوليو".

وأدين حميطوش بتهمتي "التجمهر والتحريض على التجمهر غير المسلح".

وخلال المحاكمة التي جرت في 18 نوفمبر طلبت النيابة "تشديد العقوبة" بحسب لجنة الافراج عن المعتقلين التي أُنشئت لمساعدة معتقلي "الحراك الشعبي" الذي منعت السلطات تظاهراته الأسبوعية منذ أبريل.

وعُرف حميطوش خصوصا بنضاله من أجل قضية المفقودين في الحرب الأهلية الجزائرية بين 1992 و2002 والتي راح ضحيتها 200 ألف قتيل على الأقل وأكثر من ستة آلاف مفقود وفق "فرانس برس".

ومع انطلاق الحراك ضد النظام الحام السابق في 22 فبراير كان من الوجوه البارزة فيه وسبق توقيفه وسجنه عدة مرات.

المصدر: أ ف ب