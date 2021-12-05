التحالف الدولي ينفي لـ RT تعرض قاعدة التنف في سوريا لأي هجوم
Globallookpress Spc. Christopher Estrada
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نفى مسؤول في التحالف الدولي أن تكون قاعدة التنف الأمريكية جنوبي سوريا قد تعرضت لأي هجوم اليوم الأحد.
وقال العقيد جويل هاربر المتحدث بإسم التحالف الدولي لمراسل RT حول الانباء باستهداف قاعدة التنف: "لم ترد أنباء عن هجوم على التنف. كان هناك تفجير متحكم فيه من قبل قوات التحالف لإزالة القذائف غير المنفجرة".
وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنه تم سماع دوي عدة انفجارات اليوم الأحد، داخل قاعدة للقوات الأمريكية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.
المصدر: RT
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