مجلس السيادة السوداني ينفي مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة

نفى مكتب رئيس مجلس السيادة بالسودان، ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية حول مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة.

وكانت الوكالة، قد نقلت عن لسان الفريق أول عبدالفتاح عبد الرحمن البرهان، قوله "إن الانتخابات القادمة، ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريون".

وشدد مكتب رئيس مجلس السيادة، على أن الوكالة الفرنسية أوردت حديثا مغايرا ومناقضا لما قاله البرهان، ونوه المكتب بأن الحديث مسجل صوتيا.

إقرأ المزيد

وأشار المكتب إلى أن البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك، أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة، بنص الوثيقة الدستورية.

وذكر البرهان، في الحوار الذي أجرته معه الوكالة، أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف نوعا من الاستثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، وذلك في إشارة للحركات المسلحة. لكن البرهان، لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة.

المصدر: مكتب مجلس السيادة السوداني