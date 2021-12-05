فرنجية: "تيار المردة" لن يسمي بديلا لجورج قرداحي
أعلن "تيار المردة" في لبنان، ليوم الأحد، أنه لن يسمي بديلا لوزير الإعلام المستقيل، جورج قرداحي.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية: "مع احترامنا ومحبتنا لكل الأسماء التي طُرحت في الإعلام فإن موقفنا الذي عبرنا عنه في بكركي بأننا لن نسمي بديلا للوزير جورج قرداحي لم ولن يتغير".
مع احترامنا ومحبّتنا لكل الأسماء التي طُرحت في الإعلام فإنّ موقفنا الذي عبّرنا عنه في بكركي بأننا لن نسمّي بديلاً للوزير جورج قرداحي لم ولن يتغيّر .— Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) December 5, 2021
وكان جورج قرادحي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، رسميا، استقالته من منصبه "حرصا على مصلحة بلدي وأهل بلدي، ولأنني لا أقبل أن أكون سببا لأذية اللبنانيين في السعودية والخليج".
المصدر: RT
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