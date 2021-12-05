 
مباشر

فرنجية: "تيار المردة" لن يسمي بديلا لجورج قرداحي

أخبار العالم العربي

فرنجية:
Reuters MOHAMED AZAKIR
وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvzb

أعلن "تيار المردة" في لبنان، ليوم الأحد، أنه لن يسمي بديلا لوزير الإعلام المستقيل، جورج قرداحي.

إقرأ المزيد
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا

وعلى حسابه في "تويتر"، قال رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية: "مع احترامنا ومحبتنا لكل الأسماء التي طُرحت في الإعلام فإن موقفنا الذي عبرنا عنه في بكركي بأننا لن نسمي بديلا للوزير جورج قرداحي لم ولن يتغير".

وكان جورج قرادحي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، رسميا، استقالته من منصبه "حرصا على مصلحة بلدي وأهل بلدي، ولأنني لا أقبل أن أكون سببا لأذية اللبنانيين في السعودية والخليج".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا