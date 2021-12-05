"عمون": طلال أبو غزالة استلم شيك ولم يحصل على أمواله من بنك في لبنان

أفادت وكالة "عمون" بأن رجل الأعمال الأردني ورئيس مجلس إدارة مجموعة "طلال أبو غزالة العالمية" حصل على شيك بمبلغ 30 مليون دولار عن رصيده في بنك "سوسيته جنرال" في لبنان.

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وقال مصدر في البنك لـ"عمون" إن طلال أبو غزالة حصل على شيك من البنك المتواجدة به أمواله في لبنان ولكنه لا يستطيع إخراجها من البلاد بسبب قيود البنك المركزي اللبناني.

وكان أبو غزالة قد قرر إقامة دعوى قضائية ضد بنك "سوسيته جنرال" وطلب حجز اسهمه.

واعتبر أبو غزالة إن الشيكات التي تم منحها له، "لا قيمة لها خارج لبنان".

وانهار النظام المالي اللبناني تحت وطأة أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019.

المصدر: وكالة "عمون"