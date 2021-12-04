محمد علي الحوثي يهاجم السعودية ويعتبر أن مبادراتها للسلام "غير واقعية"

هاجم محمد علي الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن السعودية، معتبرا أن مبادراتها للسلام "استكشافية ومطالبها غير واقعية".

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "مبادرتنا للسلام التي قدمت كانت من أجل الشعب وليس نتيجة للحوارات الاستكشافية مع المملكة، التي ثوت بين ركام التعجيز تارة والمطالب غير الواقعية تارة أخرى".

وأضاف: "إن ماقدم في مارب أو من أجل البلد، ناتج عن شعور بأهمية إيقاف العدوان وفك الحصار ومراعاة مصالح الجمهورية ومعرفة بأن حرب اليمن مدمرة للسعودية.

مبادرتنا للسلام التي قدمت

كانت من اجل الشعب

وليس نتيجةللحوارات الاستكشافيةمع المملكة التي ثوت بين ركام التعجيز تارةوالمطالب الغير واقعية اخرى

إن ماقدم في مارب او من اجل البلد ناتج عن شعور بأهمية ايقاف العدوان وفك الحصار ومراعاة مصالح الجمهورية

ومعرفةبان#حرب_اليمن_مدمرة_للسعودية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 4, 2021

المصدر: RT