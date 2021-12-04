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محمد علي الحوثي يهاجم السعودية ويعتبر أن مبادراتها للسلام "غير واقعية"

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محمد علي الحوثي يهاجم السعودية ويعتبر أن مبادراتها للسلام
Reuters
القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي
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هاجم محمد علي الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن السعودية، معتبرا أن مبادراتها للسلام "استكشافية ومطالبها غير واقعية".

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "مبادرتنا للسلام التي قدمت كانت من أجل الشعب وليس نتيجة للحوارات الاستكشافية مع المملكة، التي ثوت بين ركام التعجيز تارة والمطالب غير الواقعية تارة أخرى".

وأضاف: "إن ماقدم في مارب أو من أجل البلد، ناتج عن شعور بأهمية إيقاف العدوان وفك الحصار ومراعاة مصالح الجمهورية ومعرفة بأن حرب اليمن مدمرة للسعودية.

المصدر: RT

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