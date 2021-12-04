محمد علي الحوثي يهاجم السعودية ويعتبر أن مبادراتها للسلام "غير واقعية"
هاجم محمد علي الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن السعودية، معتبرا أن مبادراتها للسلام "استكشافية ومطالبها غير واقعية".
وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "مبادرتنا للسلام التي قدمت كانت من أجل الشعب وليس نتيجة للحوارات الاستكشافية مع المملكة، التي ثوت بين ركام التعجيز تارة والمطالب غير الواقعية تارة أخرى".
وأضاف: "إن ماقدم في مارب أو من أجل البلد، ناتج عن شعور بأهمية إيقاف العدوان وفك الحصار ومراعاة مصالح الجمهورية ومعرفة بأن حرب اليمن مدمرة للسعودية.
مبادرتنا للسلام التي قدمت— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 4, 2021
كانت من اجل الشعب
وليس نتيجةللحوارات الاستكشافيةمع المملكة التي ثوت بين ركام التعجيز تارةوالمطالب الغير واقعية اخرى
إن ماقدم في مارب او من اجل البلد ناتج عن شعور بأهمية ايقاف العدوان وفك الحصار ومراعاة مصالح الجمهورية
ومعرفةبان#حرب_اليمن_مدمرة_للسعودية
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.