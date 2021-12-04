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الإمارات تستبدل أسطول قواتها الجوية من الميراج بـ80 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"

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الإمارات تستبدل أسطول قواتها الجوية من الميراج بـ80 مقاتلة فرنسية من طراز
Reuters
مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية توقيع عقد مع فرنسا لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" لتحل محل طائرات "ميراج" في القوات الجوية الإماراتية.

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وتعليقا على هذه الصفقة، قال اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي: "دولة الإمارات العربية كانت تبحث منذ فترة في الأسواق العالمية عن بديل لطائرات "الميراج" الموجودة حاليا في الخدمة".

وأضاف: "كنا قد أجرينا محادثات مع الشركات الفرنسية لبعض الوقت ويسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية".

وقال: "سنواصل تطوير قدرات سلاحنا الجوي وأنظمة دفاعنا الجوية والبحث عن منتجات وتقنيات جديدة كجزء من إستراتيجيتنا للأمن الوطني".

وتابع: "أود التأكيد أن هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة F-35 المرتقبة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة ضمن الاستراتيجية الشاملة والمراجعة المستمرة التي نقوم بها لتطوير قدرات القوات الجوية الإماراتية بشكل يخدم مصالحنا الوطنية".

المصدر: "وام"

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