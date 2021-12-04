التحالف العربي يعلن تدمير مخازن أسلحة وتموين للحوثيين في صنعاء
Reuters Hamad I Mohammed
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن تدمير مخازن أسلحة تحت الأرض، ومخازن تموين تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية" واس" عن التحالف قوله إنه دمر أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.
وأضاف أن "تدمير الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض ومخازن تموين للجبهات".
وتابع: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".
#عاجل#التحالف :تدمير الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض ومخازن تموين للجبهات .#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 4, 2021
المصدر: "واس"
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