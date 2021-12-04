بالصور.. محمد بن سلمان يستقبل ماكرون
Reuters POOL
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استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل #ماكرونpic.twitter.com/wSX7ZscKqh— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 4, 2021
وكان ماكرون قد وصل صباح اليوم إلى جدة، حيث استقبله لدى وصوله مطار "الملك عبد العزيز"، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز.
المصدر: "واس"
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