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بالصور.. محمد بن سلمان يستقبل ماكرون

أخبار العالم العربي

بالصور.. محمد بن سلمان يستقبل ماكرون
Reuters POOL
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
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استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين.

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وكان ماكرون قد وصل صباح اليوم إلى جدة، حيث استقبله لدى وصوله مطار "الملك عبد العزيز"، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز.

المصدر: "واس"

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